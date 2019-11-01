HABER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çorum’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2019 13:05 | Son Güncelleme

Bakan Fatih Dönmez, Vali Aşgın ile Belediye Başkanı Aşgın'ı ziyaret etti

ÇORUM (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı ziyaretlerde bulunmak ve ilçelere doğal gaz verilmesi törenlerine katılmak üzere Çorum'a geldi.

Dönmez, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

Çorum Belediyesinde yaptığı konuşmada Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Çorum'a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Çorum'un Türkiye'de doğal gazı ilk kullanan şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Dönmez, "Çorum'da birbiriyle uyumlu, şehri için çalışan, hem milletvekillerimiz hem Belediye Başkanımız var. Çorum'un el birliğiyle çalışıyor olması bizi ayrıca mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra da Çorum'u Anadolu'da yıldızı parlayan kentler arasında göreceğiz. Civar illere baktığımızda hakikaten, sanayisiyle, ticaretiyle örnek işlere imza atmış bir şehir. Bu vesileyle iş insanlarımızı da kutlamak lazım." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Çorum programına, Dodurga ve Oğuzlar ilçelerine doğal gaz verme törenlerine katılarak devam edecek.

PARTNERGözlerini alamadılar!Gözlerini alamadılar!
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü 
Bülent Arınç'ın KHK çıkışına şehit ailelerinden sert tepkiBülent Arınç'ın KHK çıkışına şehit ailelerinden sert tepki
1/
Anahtar Kelimeler:
Çorum doğal gaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Diğer Haberler
Bülent Arınç'ın KHK çıkışına şehit ailelerinden sert tepki

Bülent Arınç'ın KHK çıkışına şehit ailelerinden sert tepki

Ali Babacan AK Parti'den oy alır mı? Mahir Ünal'dan anket çıkışı

Ali Babacan AK Parti'den oy alır mı? Mahir Ünal'dan anket çıkışı

MHP'den Bülent Arınç'a 'KHK faciadır' tepkisi: Bir facia var, o da sensin

MHP'den Bülent Arınç'a 'KHK faciadır' tepkisi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

CHP’den Bülent Arınç açıklaması: Samimiyeti varsa istifa eder

CHP’den Bülent Arınç açıklaması: Samimiyeti varsa istifa eder

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.