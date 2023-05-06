Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den canlı yayında önemli açıklamalar

2018 yılında biz bu bölgelerde potansiyel olduğunu görmüştük. Sağolsun jandarmamız o bölgeyi terörden arındırdıktan sonra çalışmalara başladık. Jeologlarımız var. Güneydoğu Anadolu bölgesinin geçmiş tarihini birlikte değerlendirmelerinin ardından böyle bir potansiyel olacağı gündeme geldi. Oldukça zor coğrafi şartlarda çalışıyor arkadaşlarımız.

Yer yer 3 bin kilometrelere varan yükseltilere çalışıyorlar. O kamyonların ve tırların geçeceği yollar hazırlandı. Kulenin dikilmesi, sondaj faaliyetleri zaman tüketen işler. Bir önceki keşif olan Şehit Esma Çevik buraya yakın bölgeydi. Orada günlük 9-10 bin varillik üretim söz konusu.

Şimdi günlük 100 bin varil üretim kapasitemiz söz konusu. Brüt rezervimiz 1 milyar varil. Bunun üretilebilirine bakmak lazım. Üretilibilir miktar yüzde 60. Doğal olarak 600 bin varile gelmiş oluyor. Üretim 180 bin varile çıkacağız. Sırf burası yüzde 12'lik ihtiyacımızı karşılayacak. Ülkemizdeki diğer rafineriler bunu işlemek için hazır. Zaten orada boru hatlarımız var. Oradan gemilere yüklüyoruz iç hatlardan İzmir ya da Kocaeli'ye göndermek üzere işleyebiliriz.