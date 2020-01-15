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  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez hidrojenle çalışan aracı denedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez hidrojenle çalışan aracı denedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOREN ve TÜBİTAK MAM işbirliğinde üretilen hidrojenle çalışan araçla ilgili, “Konfor ve kullanım açısından baktığımızda klasik arabada yolcunun ve sürücünün ihtiyaç duyduğu konfor neyse bu arabalarda da olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOREN ve TÜBİTAK MAM işbirliğinde üretilen hidrojenle çalışan araçla ilgili, “Konfor ve kullanım açısından baktığımızda klasik arabada yolcunun ve sürücünün ihtiyaç duyduğu konfor neyse bu arabalarda da olacak. Yürüyen aksan tamamen elektriğe dayalı. Araçların bakımı da çok ekonomik olacak. Normal elektrikli araçlara da hidrojen yakıtlı pilleri koyduğumuzda menzil uzatmaya da yarayacak. Bu deneme için yapılan 300 kilometre elektrikle 150 kilometrede hidrojenle yakıtlı menzil uzatma imkanı var” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" çalıştayının ardından Bakanlık kampüs alanında BOREN ve TÜBİTAK MAM işbirliğinde 2004 yılında başlatılan işbirliği kapsamında üretilen hidrojenle çalışan aracı kullandı. Hidrojenin faydalarını insanoğlunun yıllardır bildiğine değinen Dönmez, teknoloji geliştikçe sistem için yeterlilik sağlanacağını kaydetti. Bakan Dönmez, “Hidrojenli aracı denemiş olduk. Burada hidrojeni aslında yakıt olarak kullanmış oluyoruz. Yakıt piline giden hidrojen elektriğe dönüşüyor, elektrikli motor aktif oluyor ve sürüş yapılıyor. Aslında elektrikli otomobile benzer bir teknoloji ama burada elektriği şarj etmiyorsunuz. Hidrojen üzerinden bu kaynağı aktif etmiş oluyorsunuz. Avrupa ve Japonya’da bu konuda daha ileri çalışmalar var. Hidrojenin eldesini insanoğlu yıllardır biliyor. Fakat ucuza, ekonomik elde etmek ve güvenli olması önemli. Hidrojen biliyorsunuz atomik yapısı en küçük olan element. Yoksa suyu elektrolize ettiğinizde hidrojen elde ediyorsunuz. Fakat daha pahalı. Şimdi biz kömürden hidrojen elde etmek için çalışıyoruz. Doğal gazı parçalamak suretiyle hidrojen elde edebiliyorsunuz. Bunlar, fosil yakıtlardan bağımsızlığımızı elde ederek daha temiz yakıtlara dönüşümüzün aracı olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’de 8-10 yıldır yapılan çalışmalar var. Bugün burada bakanlığımızda Türkiye’nin hidrojen yakıtında yol haritasını oluşturmak için bir araya geldi bilim adamlarımız ve girişimci firmalarımız. Onlarla birlikte önümüzdeki günlerde yol haritasını oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

“Tamamen sıfır emisyon”
Daha önce kullandığı elektrikli araçlarla kıyaslama yapan Bakan Dönmez, gerekli durumda yayaların aracı fark etmesi için suni bir gürültünün de araca eklenebileceğini söyledi. Dönmez, henüz teknolojide çok başlarda olunduğuna değinerek, “Daha önce sürdüğüm elektrikli otomobilden bir farkı yok. Son derece sessiz çalışıyor ve yakıt olarak da su buharı atıyor. Tamamen sıfır emisyon. İçten yanmalı motorlar çok daha gürültülü ve çevre açısından temiz değil. İvmelenme elektrikli otomobillerde çok daha hızlı. 0’dan 100 kilometreye klasik içten yanmalı motorlarda 7-8-10 saniye sürerken, bu tip arabalarda bunu yarı yarıya artırma imkanı var. Dolayısıyla çok seri arabalar. Özellikle yayalar için elektrikli otomobillerde uyarma maksadıyla suni gürültü teknikleri tartışılıyor. Yayaların bir taraftan kulağı arabanın sesinde oluyor. Sürekli korna sesiyle de uyarılmayacağımıza göre. Tabii ki şehirler arası yollarda böyle bir şeye gerek yok. Şehir içinde ise yayaları uyarmak maksadıyla suni gürültüye belli bir seviyede olmak kaydıyla ihtiyaç olacak gibi gözüküyor. Teknoloji geliştikçe belli olacak. Bugün için erken bunu tartışmak. Konfor ve kullanım açısından baktığımızda ise klasik arabada yolcunun ve sürücünün ihtiyaç duyduğu konfor neyse bu arabalarda da olacak. Yürüyen aksan tamamen elektriğe dayalı. Araçların bakımı da çok ekonomik olacak. Normal elektrikli araçlara da hidrojen yakıtlı pilleri koyduğumuzda menzil uzatmaya da yarayacak. Bu deneme için yapılan 300 kilometre elektrikle 150 kilometrede hidrojenle yakıtlı menzil uzatma imkanı var. Bir nevi hibrit kendi içerisinde bu araba. Düşünün ki uzun bir seyahat planladınız. 300-400 kilometreden fazla gideceksiniz. Eğer bir hidrojen ihtiva eden bir yakıt kullandığınızda menzilinizi uzatmış oluyorsunuz. Yüzde 100 hidrojenli araçlar da mümkün. Burada hibrit denenmiş oldu. Teknolojiler birbirlerine yakın. Yakıt hücresi kısmı farklı” ifadelerini kullandı.

“Hidrojen ve elektrikli otomobil hibriti de gündeme gelebilir”
TOGG tarafından üretilen Türkiye’nin yerli ve milli araçlarında hidrojen teknolojisinin kullanılması konusunda çalışma olmadığına değinen Dönmez, gerekli görülürse hidrojen ve elektrikli otomobil hibritini gündeme alabileceklerini aktardı. Dönmez, “Türkiye’nin otomobili yüzde 100 elektrikli bir alt yapı üzerine yürüyor. Elektrik motoru ve diğer aksan açısından benzer üniteler kullanılacak. Biz burada hidrojenle menzil artırma, yüzde 100 hidrojenli araç yapmak suretiyle elektriğin dışında bir alternatif olarak gündeme getirdik. Şu anda mesela elektrikli otomobille klasik içten yanmalı arabaların birlikte kullanıldığı araçlar var. Burada hidrojen ve elektrikli otomobil hibriti de gündeme gelebilir” şeklinde konuştu.

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