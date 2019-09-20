HABER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 21:08 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "En kısa zamanda özellikle doğal gaz çevrim santralleri kurulmasına yönelik yeni projelerin hayata geçirileceğini göreceğiz" - Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi Başkanı Babur İslamov: - "Geçen 28 yıl boyunca altın ve bakır arama çalışmalarına hiçbir ülkeyi dahil etmedik. Bu sektöre ilk olarak MTA örneğinde Türk ortaklarımızı davet etmiş bulunuyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "En kısa zamanda özellikle doğalgaz çevrim santralleri kurulmasına yönelik yeni projelerin hayata geçirileceğini göreceğiz." dedi.

Dönmez, Özbekistan'daki temasları kapsamında Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi Başkanı Babur İslamov ile bir araya geldi.

İslamov, görüşmede, Özbekistan'ın Türk ortaklarla iş birliğine ayrıca önem verdiğini vurgulayarak, "Geçen 28 yıl boyunca altın ve bakır arama çalışmalarına hiçbir ülkeyi dahil etmedik. Bu sektöre ilk olarak MTA örneğinde Türk ortaklarımızı davet etmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez de Özbekistan ile maden sektöründeki iş birliğinin geliştirilmesine çok önem verdiklerini belirterek, MTA'nın Özbekistan'da altın ve volfram aramaya yönelik jeofizik çalışmalarına başlamasının bunun açık bir örneği olduğunu dile getirdi.

Temasları kapsamında Enerji Bakanı Alişir Sultanov ile de bir araya gelen Dönmez, taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Dönmez, görüşmede, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin diğer alanlarda olduğu gibi enerji alanında da hızla gelişmekte olduğunu, iki ülke liderlerinin görüşmelerinde enerji alanında sağlanan mutabakatların hayata geçirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.

- "İş birliğimiz artarak devam edecek"

Görüşmelerin ardından Türk basınına açıklama yapan Dönmez, temasları kapsamında Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Enerji Bakanları Toplantısı'na katıldığını, Özbek yöneticilerle bir araya geldiğini belirtti.

Geçmişten ilgi duydukları ve tarihi birlikteliklerinin olduğu Özbekistan'la enerji ve maden alanlarında iş birliklerinin bulunduğunu anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Bu görüşmelerde hem Türk girişimcileri hem de kamu kurumları olarak Özbekistan'a her türlü teknik desteği vermeye hazır olduğumuzu Özbek muhataplarımıza bir kez daha aktarmış olduk. İnşallah, bu coğrafyayla iş birliğimiz artarak devam edecektir. En kısa zamanda özellikle doğal gaz çevrim santralleri kurulmasına yönelik yeni projelerin hayata geçirileceğini göreceğiz. Özbekistanlı mevkidaşlarımız bu yapıcı girişimlerimizden oldukça memnun. Yerel ve uluslararası arenada kazandığımız tecrübe ve deneyimlerin buraya aktarılması büyük önem arzediyor."

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Hurda malzemeden drone yapan Hakkarili genç TEKNOFEST için İstanbul’daHurda malzemeden drone yapan Hakkarili genç TEKNOFEST için İstanbul’da
Minik Leyla'nın davasında flaş gelişmeMinik Leyla'nın davasında flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Özbekistan Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi Başkanı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

Yargı paketinde önemli gelişme!

Yargı paketinde önemli gelişme!

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Minik Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

Minik Leyla’nın davasında 12 tanık ifadesini değiştirdi

12 tanık ifadesini değiştirdi!

İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

Arnavutköy'de aile katliamı! Annesini, üvey babasını ve iki kardeşini öldürdü

İstanbul'da aile katliamı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.