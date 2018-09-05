Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mekanize ve modernize sistemlerle verimliliği artıracağız. Dolayısıyla burada üretim miktarı aslında tatminkar değil. Ülkemiz sizin ürettiğinizin 30 katını tüketiyor. Bir şekilde bu 30 kat fazla üretmeyi başarmamız gerekiyor. Kamu ve özel, herkes üzerine düşeni yaptığı sürece bu sorunu da çözmüş olacağız." dedi. Bakan Dönmez, Kilimli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletme Müessesine ait kömür ocağında "Fayton" vagon sistemiyle yaklaşık 1,5 kilometre ilerideki galeriye gitti. Dönmez ile beraberindekiler, yaklaşık 500 metre yürüyerek mekanize sistem ile üretim yapılan kömür damarında incelemelerde bulundu, daha sonra maden işçileriyle yemek yedi. Bakan Dönmez, burada işçilere yaptığı konuşmada, maden ocaklarında çalışma şartlarının zorluğunu fiilen görmüş olduklarını söyledi. Maden işçisinin birçok övgüyü hak ettiğini ifade eden Dönmez, şöyle konuştu: "Zonguldak'ta yerin altı başka bir deyişle yerin üstünü şekillendiriyor. Burada bakanlık olarak bize düşen ne varsa yapacağız. Biz yerin altındaki bu kaynakların çıkarılmadığı sürece kimseye faydası olmadığını düşünen insanız. Ekonomiye kazandırılması için de güvenli madencilik kuralları içerisinde mevzuat, denetleme adına ne gerekiyorsa yapıyoruz.

TTK'mız da uzunca bir süredir yatırım konusunda istekliydi. Bazı hadiseler bize nasip oldu diyelim. Yeterli mi? Hala yeterli değil. Yapacak çok işimiz var. Eksik insan gücü ve kaynağıyla bu zamana kadar çalışıyordu. Onu da Cumhurbaşkanımız sağ olsun bu eksikliği tamamlamak üzere bir söz verdi halka. Biz de o sözün gereğini yerine getirdiğimizde eksik insan gücünden kaynaklı bir takım sıkıntıları da inşallah aşmış olacağız. Mekanize ve modernize sistemlerle verimliliği artıracağız. Dolayısıyla burada üretim miktarı aslında tatminkar değil. Ülkemiz sizin ürettiğinizin 30 katını tüketiyor. Bir şekilde bu 30 kat fazla üretmeyi başarmamız gerekiyor. Kamu ve özel, herkes üzerine düşeni yaptığı sürece bu sorunu da çözmüş olacağız." Fatih Dönmez, daha sonra maden işçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - "Emeklerinin karşılığını sonuna kadar hak ediyorlar" Maden ocağındaki ziyaretin ardından yüzeye çıktığı sırada madenci eşi olan Güler Yılmaz, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e çiçek takdim ederek, sohbet etti.