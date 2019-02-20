Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Dönmez, Avrupa Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Öttinger ile bir araya geldi. Dönmez, daha sonra BP Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Bölge Başkanı Gary Jones ile görüştü.
Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile de bir araya gelen Dönmez, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketini (SOCAR) ziyaret ederek SOCAR Başkanı Rövnak Abdullayev ile görüştü.
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