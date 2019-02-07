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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 17:03 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, okul saatleri hakkında kendisine herhangi bir şikâyet gelmediğini, yetkinin valilerde olduğunu belirterek, "Valilerimiz gün ışığından azami derecede yararlanacak şekilde okulların eğitim saatini, hatta resmi dairelerin mesai saatini ayarlama yetkisine sahip.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik’te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, okul saatleri hakkında kendisine herhangi bir şikâyet gelmediğini, yetkinin valilerde olduğunu belirterek, "Valilerimiz gün ışığından azami derecede yararlanacak şekilde okulların eğitim saatini, hatta resmi dairelerin mesai saatini ayarlama yetkisine sahip. Valilerde zaten bu yönde kararlar alıyorlar" dedi.
Bakan Dönmez’i memleketi Bilecik’e bir takım ziyaretler için gelirken, ilk ziyareti Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar Söğüt oldu. Osmanlı Devleti’nin kurucu Osman Gazi’nin babası olan Kayı Aşireti’nin beyi Ertuğrulgazi Türbesine gelen Bakan Dönmez’i burada yöresel kıyafetler giyen öğrenci kızlar çiçek vererek karşıladı. Bakan Dönmez buradan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ile birlikte Ertuğrulgazi Türbesine dua etti.

"Okul yetkisi valilerde"
Bakan Dönmez’e daha önce yaptığı "Okul saatleri illere göre değişebilir" açıklaması hatırlatılarak bununla ilgili bir çalışma başlatılıp başlatılmadığı soruldu. Gazetecilerin sorusuna karşılık Bakan Dönmez, "Yetki valilerde. Valilerimiz gün ışığından azami derecede yararlanacak şekilde okulların eğitim saatini hatta resmi dairelerin mesai saatini ayarlama yetkisine sahip. Valilerde zaten bu yönde kararlar alıyorlar. İl, il bakmak değerlendirmek lazım. Ancak zaten şuanda gün uzamaya başladı baktığımızda. Bana son günlerde bu yönde bir şikâyet de iletilmiş değil. Fakat yetki valilerimizde" dedi.
Bakan Dönmez buradan Söğüt’te AK Parti’nin adayı olan Osman Yılmaz ile birlikte esnaf ziyareti yaptı.
Ardından AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partiler ile İstişare Toplantısına katılacak olan Bakan Dönmez, ardından Bilecik’e geçecek, Bilecik Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ni açacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik’te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik’te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik’te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik’te

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