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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Buradan tekrar şunu ifade etmek isterim; kendi kaynaklarımız dururken başka ülkelerden ithalat yapmayacağız. Önce yerli ve yenilenebilir diyoruz. Amacımız budur."

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Buradan tekrar şunu ifade etmek isterim; kendi kaynaklarımız dururken başka ülkelerden ithalat yapmayacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Buradan tekrar şunu ifade etmek isterim; kendi kaynaklarımız dururken başka ülkelerden ithalat yapmayacağız. Önce yerli ve yenilenebilir diyoruz. Amacımız budur."

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