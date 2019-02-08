IHAAW112432-SIY/08-02-2019

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’deki enerji gerilimine ilişkin, "Türkiye bu bölgede oldu bittilere asla izin vermez" dedi.

08.02.2019 11:24:32 TSI

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