Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Hedef belli, takvim belli, yapılacaklar belli”

“Kurumlar genelge uyarınca tüketimlerini yüzde 15 oranında azaltacak” 2020 yılı itibariyle kamunun toplam enerji maliyetinin 8 milyar TL’nin üzerine çıktığının tahmin edildiğine değinen Dönmez, “Yaptığımız çalışmalar sonucu burada yüzde 40’lık bir enerji tasarrufunun mümkün olduğunu tespit ettik. Yani 3,2 milyar TL’lik bir enerji tasarrufundan bahsediyoruz. Bugün kabaca şöyle bir hesaplama yapıyoruz. Enerjide her 1 puanlık yerli ve yenilenebilir kaynak artışının milli ekonomiye katkısı 100 milyon dolar. Biz bunun yaklaşık 6 katı büyüklüğünde bir rakamdan bahsediyoruz. Bu örnek enerji verimliliğinin en temiz yerli ve milli kaynaklarımızın başında geldiğinin de en güzel örneklerinden birisi. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ‘Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ yayımlandı. Genelge uyarınca inşaat alanı en az 10 bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu bina ve tesislerinin referans enerji tüketimlerini Mart ayına kadar toplayacağız. Burada kurumların öncelikle 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait ortalama değerlerini, yoksa 2018 değerlerini ya da 2019 enerji tüketimlerini talep edeceğiz. Bu referans değerlerini baz alarak 2020-2023 arası dönemde kurumlar genelge uyarınca tüketimlerini yüzde 15 oranında azaltacak” ifadelerini kullandı.

“Her kişi ve kuruma farklı görevler düşüyor”

Çalıştaya katılanlardan da enerji verimliliği konusunda aktif rol almalarını isteyen Dönmez, “Vali yardımcılarımızdan enerji verimliliğinde özellikle merkezi kamu binalarında verimlilik önlemlerinin belirlenmesi, uygulanması ve hedeflerin takibi konularında koordinasyon noktası olmalarını bekliyoruz. Bir diğer önemli husus da belediyelerle ilgili. Yerel yönetimlerin sadece hizmet verdikleri binalarda değil toplu kullanıma açık alanlarda, belediyecilik hizmeti sundukları su arıtma tesisleri, atık yönetimi tesisleri gibi uygulamalarda da enerji verimliliğini merkeze almalarını rica ediyoruz. Okullarımız, hastanelerimiz başta olmak üzere halka hizmet veren diğer kurumlarımızdan da çabuk sonuç alabileceğimiz ve yatırım gerektirmeyen önlemlerden başlayarak enerji verimliliğini yaygınlaştırmalarını ve ölçümlerini istiyoruz. Üniversitelerimizin bu işe ön ayak olacak kurumlarımızın başında geliyor. Üniversitelerimizin ısı merkezlerinden aydınlatmaya kadar pek çok yenilikçi uygulamaları hayata geçirebileceklerini biliyoruz. Sadece uygulama değil aynı zamanda enerji verimliliğinin bir kültüre dönüşmesinde üniversitelerimize ve akademik camiamıza büyük görevler düşüyor. Enerji verimliliğinde bireyden genele kadar her kişi ve kuruma farklı görevler düşüyor. Bireysel ve kurumsal bazda atacağımız her adım, oluşturacağımız her iyi örnek diğerlerinin de teşviki açısından önemli bir motivasyon kaynağı olacak” şeklinde konuştu.