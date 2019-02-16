Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Deprem tehdidi olan bütün kentlerimizde, planlamasından projelendirilmesine ve inşa yapı kalitesine kadar görev alan herkese, vatandaşlarımız dahil olmak üzere büyük sorumluluklar düşüyor." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce Kartepe ilçesinde düzenlenen köprülü kavşak tanıtım programına katılan Dönmez, AK Parti belediyeciliğini anlattı.

Kocaeli'nin 1999 Marmara Depremini yaşadığını hatırlatan Dönmez, "Bugün görüyorum ki depremden eser kalmamış. Şehir hızla kalkınmış, kendisine gelmiş. Modern bir şehir olmuş." diye konuştu.

Kentin, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan önemli güzergahların geçtiği nokta olduğunu vurgulayan Dönmez, "Sadece kara yolları açısından değil. Bakanlığımın sorumluğu olduğu enerji ağları açısından da kritik önemi haiz bir nokta. Elektrik yüksek gerilim hatlarımız, doğal gaz hatlarımızın önemli bir kısmı buradan geçiyor. Yine Türkiye'nin önemli akaryakıt ihtiyacını karşılayan en büyük rafinerisi de İzmit'te bilindiği gibi. Bunların hepsi sadece Kocaeli açısından değil, ülkenin her bir yanında enerji ihtiyacını karşılaması noktasından da önemli birer misyon üstlenmiş durumda." ifadelerini kullandı.