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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 17:23 | Son Güncelleme

Bakan Dönmez: - "Deprem tehdidi olan bütün kentlerimizde, planlamasından projelendirilmesine ve inşa yapı kalitesine kadar görev alan herkese, vatandaşlarımız dahil olmak üzere büyük sorumluluklar düşüyor"

KOCAELİ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Deprem tehdidi olan bütün kentlerimizde, planlamasından projelendirilmesine ve inşa yapı kalitesine kadar görev alan herkese, vatandaşlarımız dahil olmak üzere büyük sorumluluklar düşüyor." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce Kartepe ilçesinde düzenlenen köprülü kavşak tanıtım programına katılan Dönmez, AK Parti belediyeciliğini anlattı.

Kocaeli'nin 1999 Marmara Depremini yaşadığını hatırlatan Dönmez, "Bugün görüyorum ki depremden eser kalmamış. Şehir hızla kalkınmış, kendisine gelmiş. Modern bir şehir olmuş." diye konuştu.

Kentin, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan önemli güzergahların geçtiği nokta olduğunu vurgulayan Dönmez, "Sadece kara yolları açısından değil. Bakanlığımın sorumluğu olduğu enerji ağları açısından da kritik önemi haiz bir nokta. Elektrik yüksek gerilim hatlarımız, doğal gaz hatlarımızın önemli bir kısmı buradan geçiyor. Yine Türkiye'nin önemli akaryakıt ihtiyacını karşılayan en büyük rafinerisi de İzmit'te bilindiği gibi. Bunların hepsi sadece Kocaeli açısından değil, ülkenin her bir yanında enerji ihtiyacını karşılaması noktasından da önemli birer misyon üstlenmiş durumda." ifadelerini kullandı.

- "Yapı stoku kalitesi artırılmalı"

Dönmez, Kocaeli'nin bir sanayi kenti olduğunu, en gelişmiş kentler arasında yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu sanayi şehrimize yakışır tesisler yapmak durumundayız. Büyük oranda altyapı ihtiyaçları giderilmiş durumda. İnşallah bundan sonra da üst yapıda, özellikle yapı stoku kalitesinin artırılması noktasında önemli vazifeler düşüyor. Tabii ümit etmiyoruz, beklemiyoruz ama yine bir deprem ya da doğal afetle karşı karşıya kaldığımızda, binalarımızın insanlarımız sağlığını tehdit eder noktadan uzaklaştırılması gerekiyor. Bu noktada sadece burada değil, deprem tehdidi olan bütün kentlerimizde, planlamasından projelendirilmesine ve inşa yapı kalitesine kadar görev alan herkese, vatandaşlarımız dahil olmak üzere büyük sorumluluklar düşüyor. "

Dönmez, AK Parti belediyeciliğinin bir marka belediyeciliği olduğunu dile getirerek, "Bunun altında yatan neden Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliği, iki vatandaşlarımızın ona verdiği destek. İnşallah Kocaeli bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tam destek, hep destek noktasıyla Kocaelimizi bu trenden, bu kervandan ayırmayacak. Buna inancımız tam." dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Dönmez, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar, köprülü kavşaktan araçlarla geçiş yaptı.

Daha sonra Kocaeli Valiliği'ni ziyaret eden Dönmez, burada anı defterini imzaladı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Dönmez, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

- Bakan Dönmez: - "Deprem tehdidi olan bütün kentlerimizde, planlamasından projelendirilmesine ve inşa yapı kalitesine kadar görev alan herkese, vatandaşlarımız dahil olmak üzere büyük sorumluluklar düşüyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
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