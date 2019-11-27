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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son iki yılda Sürekli Ticaret Platformu’nda kullanıcılar 2,4 milyar TL’nin üzerinde alım-satım gerçekleştirirken, toplam eşleşme miktarı 1,6 milyar metreküp oldu" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 11:22 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son iki yılda Sürekli Ticaret Platformu’nda kullanıcılar 2,4 milyar TL’nin üzerinde alım-satım gerçekleştirirken, toplam eşleşme miktarı 1,6 milyar metreküp oldu" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son iki yılda Sürekli Ticaret Platformu’nda kullanıcılar 2,4 milyar TL’nin üzerinde alım-satım gerçekleştirirken, toplam eşleşme miktarı 1,6 milyar metreküp oldu" dedi.

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