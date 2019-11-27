Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son iki yılda Sürekli Ticaret Platformu’nda kullanıcılar 2,4 milyar TL’nin üzerinde alım-satım gerçekleştirirken, toplam eşleşme miktarı 1,6 milyar metreküp oldu" dedi.

