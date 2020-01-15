Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye’de artık milli bir hidrojen stratejisi belirlemenin zamanı geldi, hatta geçiyor. Bu strateji kolay olmayacak belki ama bugün bunun başlangıç noktasına hep birlikte elimizi koyduk" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye’de artık milli bir hidrojen stratejisi belirlemenin zamanı geldi, hatta geçiyor. Bu strateji kolay olmayacak belki ama bugün bunun başlangıç noktasına hep birlikte elimizi koyduk" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye’de artık milli bir hidrojen stratejisi belirlemenin zamanı geldi, hatta geçiyor.
YORUM YAP0
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye’de artık milli bir hidrojen stratejisi belirlemenin zamanı geldi, hatta geçiyor. Bu strateji kolay olmayacak belki ama bugün bunun başlangıç noktasına hep birlikte elimizi koyduk" dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum