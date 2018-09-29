Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in acı günü

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 88 yaşındaki halası Emine Yılmaz vefat etti.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ikamet eden ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Yılmaz'ın İstasyon Mahallesi'ndeki evinin önünde taziye çadırı kuruldu.
Emine Yılmaz'ın hastane morgundan alınan cenazesi evin önüne getirilerek helallik alındı. Duanın ardından Bakan Dönmez ile Yılmaz'ın yakınları tabutu ambulansa taşıdı.
Ertuğrul Gazi Camisi'nde düzenlenen törene Yılmaz ailesinin yanı sıra Bakan Dönmez, Vali Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bazı kaymakamlar ile ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Emine Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Selçik köy mezarlığına defnedildi.
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