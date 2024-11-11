HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan İsrail’e 'petrol sevkiyatı' iddialarına açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan İsrail’e 'petrol sevkiyatı' iddialarına açıklaması!

11.11.2024 00:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan İsrail’e 'petrol sevkiyatı' iddialarına açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan (BTC) gerçekleştirilen satışlara ilişkin süreç aşağıda sunulmuştur. BTC Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 18 Kasım 1999'da imzalanan milletlerarası anlaşma ve bunun ekini teşkil eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşmaları'na istinaden işletilmektedir. Hattın Türkiye kesiminin işletimi BOTAŞ International A.Ş. tarafından BTC ortakları ile imzalanan İşletme Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu anlaşmalar kapsamında hattı işleten BOTAŞ International A.Ş.'nin petrolün alım satımına yönelik herhangi bir dahli ya da tasarrufu bulunmamaktadır. Petrolü BTC üzerinden taşıtarak Haydar Aliyev Limanı'ndan dünya pazarlarına satışını yapan şirketler, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticarete son verme kararına saygı duymuş ve teslim noktası İsrail olan herhangi bir yükleme gerçekleşmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

ENERJI-VE-TABII-KAYNAKLAR-BAKANLIGI’NDAN_415804_122578

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji ve tabii kaynaklar bakanı
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Galatasaray galibiyeti sonrası çarpıcı hakem açıklaması!

Galatasaray galibiyeti sonrası çarpıcı hakem açıklaması!

Mahalleyi karıştıran olay! 2 kişiyi bıçakladı linç girişimine uğradı! Saldırgan serbest kaldı 6 kişi tutuklandı

Mahalleyi karıştıran olay! 2 kişiyi bıçakladı linç girişimine uğradı! Saldırgan serbest kaldı 6 kişi tutuklandı

Yurdun bahçesinde cesedi bulundu! Acılı babanın sözleri yürek burktu: 'Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu'

Yurdun bahçesinde cesedi bulundu! Acılı babanın sözleri yürek burktu: 'Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu'

Son seçim anketi yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki fark eridi, MHP'nin oy oranı düştü... Erken seçim isteyenlerin oranı dikkat çekti

Son seçim anketi yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki fark eridi, MHP'nin oy oranı düştü... Erken seçim isteyenlerin oranı dikkat çekti

Sokakta önüne geleni bıçaklayıp 4 kişiyi öldürmüştü! İddianamede cani hakkındaki o rapor da yer dldı

Sokakta önüne geleni bıçaklayıp 4 kişiyi öldürmüştü! İddianamede cani hakkındaki o rapor da yer dldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.