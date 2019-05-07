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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak bölge içi ve dışı aktörlerce yapılan açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 14:24 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak bölge içi ve dışı aktörlerce yapılan açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak bölge içi ve dışı aktörlerce yapılan açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir."

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