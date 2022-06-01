Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Kuruyemişleri bir de böyle deneyin

Hava sıcaklıkları arttıkça birçok kişi sabahları yorgun uyanmaya ve gün boyu bitkin oluyor. Mevsim değişikliği ile başlayan bahar yorgunluğunun etkileri geçmeden yaşanan yorgunluk zaman içinde kronikleşebilir. Sabahları daha enerjik uyanmak için kuruyemiş yiyebilirsiniz.

GÜNE KURUYEMİŞLE BAŞLAMANIN FAYDALARI

Badem, ceviz, yer fıstığı, fındık ve fıstık gibi kuruyemişler lif, E vitamini, magnezyum, fosfor, iyi yağ ve antioksidanlar bakımından zengindir. Özellikle bir gece önceden suya bıraktığınız kuruyemişler etkilerini artırabilir. Daha iyi besin emilimine ve sindirime yardımcı olabilir.

Kuruyemişler, Alzheimer hastalığı ve bunamaya karşı korumanın yanı sıra romatoid artriti yönetmeye de yardımcı olan ALA omega-3 yağ asitlerinin bir güç merkezidir. Fındık, günlük vitamin ve mineralleri almanız için etkili bir kuruyemiştir. Kolesterolü düşürür, kan şekerini dengeler.

SUDA BEKLETİLMİŞ KURUYEMİŞLER

Güne, bir gece önceden ıslatılmış kuruyemişlerle başlamanın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Ancak kuruyemişlerin beklediği suyu içmemelisiniz. Badem, ceviz, yer fıstığı, ceviz ve Antep fıstığı gibi kuruyemişler içerik açısından çok zengindir. Lif, E vitamini, magnezyum, fosfor, iyi yağ ve antioksidanlarda doludur.

Fındıkları bir gece önceden ıslatırsanız; Demir, protein, kalsiyum ve çinko gibi vitaminler vücut tarafından daha iyi emilir. Su, asitlerde bulunan ve hazımsızlığa neden olan fitik asidi uzaklaştırır. Bu nedenle, fındıkları ıslatmak, onları düzgün bir şekilde sindirmeye ve faydalarını toplamaya yardımcı olur.

Islatılmış kuruyemişleri tüketmek için en iyi zaman sabahtır. Islatılmış kuruyemişlerden maksimum faydayı elde etmek için güne bir bardak su ve ardından bir avuç ıslatılmış fındık yiyerek başlayın. Sabahları fındık yediğinizde, yorgunluğun azalmasına yardımcı olur ve günün geri kalanında kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.

GÜNE KURUYEMİŞLE BAŞLAMANIN 7 ÖNEMLİ NEDENİ

Kuruyemişleri ıslatmak enerjiyi artırır ve hormon sağlığına iyi gelir. Islatılmış bademler, hafızanızı geliştirmenin yanı sıra kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Araştırmalar, sabahları tüketilen kuruyemişlerin insanların kilo vermesine yardımcı olduğunu göstermiştir. Biraz kilo vermek istiyorsanız fıstık ve ceviz harikadır.

Kuruyemişler, kan şekeri seviyelerini kontrol etme konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahiptir. Şeker hastaları için son derece faydalıdır. Sabahları her gün ıslatılmış kuruyemiş tüketmeye başladığınızda kalp sağlığınız önemli ölçüde iyileşecektir. Ceviz ve badem, serbest radikallerin giderilmesinde büyük rol oynar. Besinsel faydaları hücreleri hasardan korur. Bu nedenle, daha genç görünen bir cilt istiyorsanız, kuruyemişleri ıslatmak önemlidir. Ceviz ve Antep fıstığı yüksek miktarda lif içerir. Bu lifler genel sindirim sistemimize yardımcı olur ve vücudumuzdaki iyi bakterileri arttırır, böylece bağırsak sağlığımızı iyi korur.



