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"Enerjide maliyetlerin düşmesi doğal olarak faturalara yansır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 02:21 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Yılbaşı itibarıyla elektrik ve doğal gazda yüzde 10'luk indirim başlamış olacak. Yıl içerisinde bakacağız. Maliyetleri biz gün gün takip ediyoruz. Maliyetler düşünce tabii ki bunların faturalara yansımasından daha doğal bir şey olmaz" - "Bugün itibarıyla 50 milyon vatandaşımız doğal gaz kullanıyor. Türkiye'de yaklaşık 15 milyon hane doğal gaz abonesi. 10 milyon kadar da kapısına kadar doğal gazı götürüp ama henüz doğal gaz dönüşümünü tamamlamayan vatandaşlarımız var. Bununla birlikte baktığımızda 81 milyon nüfusun 60 milyonu aslında doğal gaza erişim imkanına kavuşmuş durumda"

"Enerjide maliyetlerin düşmesi doğal olarak faturalara yansır"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılbaşı itibarıyla elektrik ve doğal gaz fiyatında yüzde 10'luk indirimin başlamış olacağını belirterek, "Yıl içerisinde bakacağız. Maliyetleri biz gün gün takip ediyoruz. Maliyetler düşünce tabii ki bunların faturalara yansımasından daha doğal bir şey olmaz." dedi.

Bolu'nun Göynük ilçesindeki temaslarının ardından il merkezine gelen Dönmez, Kalıcı Konutlar mevkisinde bulunan Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) merkez binasını ziyaret etti.

SEDAŞ binasında Bolu Valisi Ahmet Ümit ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Dönmez, yetkililerden bilgi aldıktan sonra elektrik işçilerinin yeni yılını kutladı.

Daha sonra Berk köyünde bulunan Doğalgaz Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu'nu ziyaret eden Dönmez, ilde ve bölgedeki doğal gaz hizmeti hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yeni yıla bu istasyonda giren Bakan Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Türk halkı olmak üzere enerji sektöründe çalışan emektarların yeni yılını tebrik ettiğini belirtti.

2019'un 2018'den daha iyi geçmesi temenni eden Dönmez, Bakanlığının çalışmalarına değindi.

Bakanlığın faaliyet alanları içinde elektriğin yanı sıra doğal gazın da olduğunu hatırlatan Dönmez, "Şu anda yurttaşlarımız evlerinde sıcacık ortamlarında televizyonlarını izlerken, o doğal gazın kilometrelerce uzaktan kesintisiz, kaliteli bir şekilde ulaştırılması için çalışan yüzlerce, binlerce işçimiz, teknisyenimiz, mühendisimiz var. Öncelikle onları da kutluyorum çünkü onlar gizli kahramanlar." ifadelerini kullandı.

- "81 ilimize doğal gazı ulaştırmış olduk"

Dönmez, 2002 yılında Türkiye'de sadece 6 il ve 51 ilçe doğal gaz kullanırken 2018 yılı sonu itibarıyla artık doğal gaz kullanmayan, doğal gaza ulaşmayan hiçbir il kalmadığını söyledi.

Bakan Dönmez, 2018 yılı içinde en son Hakkari'ye de doğal gazın ulaştığını aktararak, şöyle devam etti:

"Şırnak ve Artvin ile birlikte 81 ilimize doğal gazı ulaştırmış olduk. Bu yıl içerisinde il, ilçe ve belde merkezlerimizle birlikte 78 yerleşim birimimize doğal gaz götürdük. Böylece 500 rakamını aşmış durumdayız. Yani il, ilçe ve belde yerleşim merkezleri açısından baktığımızda 500'den fazla yerleşim yerimiz doğal gaz konforundan yararlanıyor.

Bundan sonra da yine yapacağımız çalışmalarla doğal gazı yeni beldeler ve ilçeler ile yerleşim yerlerine götürmeye devam edeceğiz. 7/24 durmaksızın çalışmak zorundayız. Doğal gaz konforunu tüm vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bugün itibarıyla 50 milyon vatandaşımız doğal gaz kullanıyor. Türkiye'de yaklaşık 15 milyon hane doğal gaz abonesi. 10 milyon kadar da kapısına kadar doğal gazı götürüp ama henüz doğal gaz dönüşümünü tamamlamayan vatandaşlarımız var. Bununla birlikte baktığımızda 81 milyon nüfusun 60 milyonu aslında doğal gaza erişim imkanına kavuşmuş durumda. Bu ölçekte penatrasyon, Avrupa'da birçok ülkede de olmayan bir penatrasyon, yaygınlık oranı."

- Doğal gaz arama çalışmaları

Bakan Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin bir soruyu da yanıtladı.

Fatih sondaj gemisinin çalışmalarını sürdürdüğünü anımsatan Dönmez, "Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde netice alacağız inşallah. Müjdeli bir haber alırsak zaten kimseden saklamayız, duyururuz. Bugün için bir şey söylemek erken." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik ve doğal gazla ilgili indirim müjdesine de değinerek, "İnşallah yılbaşı itibarıyla elektrik ve doğal gazda yüzde 10'luk indirim başlamış olacak. Yıl içerisinde bakacağız. Maliyetleri biz gün gün takip ediyoruz. Maliyetler düşünce tabii ki bunların faturalara yansımasından daha doğal bir şey olmaz." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, açıklamasının ardından doğal gaz dağıtım istasyonunda çalışan işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bolu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bolu'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bolu'da

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Bolu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni yıl

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