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Enes, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:55 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın 4'üncü katında bulunan dairenin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Enes Özkendir (19), hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Enes, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın 4'üncü katında bulunan dairenin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Enes Özkendir (19), hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak'ta 46 numaralı apartmanın 4'üncü katında babasına ait evde kalan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm Bölümü öğrencisi Enes Özkendir, 13 Kasım'da, balkondan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Özkendir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Özkendir, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 5 gündür yoğun bakımda tedavi gören Enes Özkendir, yaşam mücadelesini kaybetti.

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