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"Enes Batur Gerçek Kahraman" filminin Ankara galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 22:49 | Son Güncelleme

Galaya başrol oyuncuları, Youtube kanalındaki videolarıyla fenomen haline gelen Enes Batur ile Ömer Başdoğan katıldı

Youtube kanalındaki videolarıyla fenomen haline gelen Enes Batur'un oynadığı "Enes Batur Gerçek Kahraman" filminin Ankara galası yapıldı.

Bir AVM'de düzenlenen galaya başrol oyuncuları Enes Batur Sungurtekin ve Ömer Başdoğan da katıldı.

Enes Batur, burada yaptığı açıklamada, filmin büyük bir kısmının kendi yaşadığı olaylara dayandığını, ayrıca fantastik unsurlar bulunduğunu anlatarak, "Filmi izleyenlerin büyük bir kısmı beğendiklerini söylüyor. Beğenilmesini istiyoruz elbette." dedi.

Ömer Başdoğan da filmin 31 Mayıs'ta vizyona girdiğini, tatil dönemine denk gelmesine rağmen iyi bir izleyici kitlesine ulaşmayı beklediklerini dile getirdi.

Filmde kendi adıyla oynadığını belirten Başdoğan, "Hedeflerimiz yüksek. Yüksek bir seyirci sayısı ve yüksek bir hasılata ulaşmayı isteriz ama iddialı konuşmayı sevmiyorum. Takdir seyircinin, güzel bir iş olacağına inanıyoruz çünkü güzel enerjili bir film yaptık." diye konuştu.

Filmin galasına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Oyuncular, çocuklarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Doğa Can Anafarta'nın yönettiği, Enes Batur, Murat Özsoy, Büşra Karahan'ın senaryosunu yazdığı filmde, Enes Batur, Damla Aslanalp, Kanbolat Görkem Arslan, Altan Erkekli, Ömer Başdoğan, Buket Dereoğlu başta olmak üzere geniş oyuncu kadrosu yer alıyor. Youtube hesabında paylaştığı videolarla popülerleşen Enes Batur'un rol aldığı "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?"nin devamı niteliğindeki bu filmde, adalet savaşçılarına katılan ve bir kahramana dönüşen bir gencin hikayesi anlatılıyor.

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