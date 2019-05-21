Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un, 'Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?' filmi 19 Ocak'ta vizyona girmiş ve izlenme rekoru kırmıştı. Şimdilerde ikinci filmini çıkarmak için gün sayan Batur, ilk filminden kazandığı parayı ne yaptığını anlattı.

Enes Batur, gişe rekoru kırdığı ilk filminden kazandığı parayı ne yaptığını şu cümlesi ile açıkladı: "İlk filmden kazandığım parayla vergi borcumu kapattım." Batur, yeni filmi için de açıklamalarda bulundu.

Yeni filmi 'Enes Batur: Gerçek Kahraman' için gün sayan Batur, hayranlarına da bir müjdeli haber verdi. Batur açıklamasında "İkinci film başarılı olur, güzel bir şeyler kazanırsak güzel bir araba almak istiyorum. Eğer film 3 milyon izlenmeyi geçerse takipçilerime 100 bin TL'lik bir çekiliş yapacağım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ise Enes Batur, hayranlarını bir hayli şaşırttı. Batur, sosyal medyadan paylaştığı davetiye fotoğrafı ile 22 Mayıs'ta evleneceğini duyurdu.

Enes Batur, ''Hadi bakalım bütün arkadaşlarıma özelden yolladım'' diyerek Instagram hesabından davetiyesini paylaştı. Takipçileri, Batur'un evleneceğine inanmakta zorluk çekti.



