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Enes Batur kaza sonrası yeni cip aldı! Cipin fiyatı dudak uçuklattı

02.01.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Enes Batur kaza sonrası yeni cip aldı! Cipin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü YouTuber Enes Batur, önceki akşam sevgilisi Ecenaz Üçer ile City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz ay Etiler'de trafik kazası geçiren ünlü YouTuber, 1 milyon değerindeki Hummer marka cipi ile ilk kez görüntülendi.

Geçtiğimiz ay aracıyla kaza yapan Esnes Batur, yeni aldığı 1 milyon TL değerinde Hummer marka ciple ilk kez görüntülendi.

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Snob Magazin'in haberine göre, sık sık lüks araçlarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeninin, aracını teslim aldığı valelere yüklü miktarda bahşiş vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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AYLIK GELİRİ SERVET DEĞERİNDE!

Geçirdiği kazadan dolayı daha dikkatli olmaya özen gösteren Enes Batur, direksiyon başına geçtiği sırada emniyet kemerini takmayı ihmal etmedi.
YouTuber Enes Batur'un aylık minimum 342 bin lira kazandığı tahmin ediliyor.

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