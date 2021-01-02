Enes Batur kaza sonrası yeni cip aldı! Cipin fiyatı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz ay aracıyla kaza yapan Esnes Batur, yeni aldığı 1 milyon TL değerinde Hummer marka ciple ilk kez görüntülendi.

Snob Magazin'in haberine göre, sık sık lüks araçlarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeninin, aracını teslim aldığı valelere yüklü miktarda bahşiş vermesi dikkatlerden kaçmadı.

AYLIK GELİRİ SERVET DEĞERİNDE!

Geçirdiği kazadan dolayı daha dikkatli olmaya özen gösteren Enes Batur, direksiyon başına geçtiği sırada emniyet kemerini takmayı ihmal etmedi.

YouTuber Enes Batur'un aylık minimum 342 bin lira kazandığı tahmin ediliyor.



