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Enes Batur'un Ayaz şarkısı olay oldu! Şehitleri klibinde unutmadı

21.02.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Enes Batur'un Ayaz şarkısı olay oldu! Şehitleri klibinde unutmadı

Enes Batur, yeni şarkısı Ayaz'ın video klibini YouTube kanalından yayınladı. Şehit Eren Bülbül, Fethi Sekin, Aybüke ve Necmettin öğretmenlere yer verilen klip, kısa sürede izlenme rekoru kırarken, sosyal medyadan binlerce övgü aldı.

Enes Batur Ayaz şarkısı ve klibiyle gündeme bomba gibi düştü.

YouTube'da içerik üretiminin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık deneyimlerinde de bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur,yeni şarkısı Ayaz'ın klibini yayınlandı.

Kendi YouTube kanalından yayınladığı klibin sonunda Batur; Şehit Eren Bülbül, Fethi Sekin, Aybüke ve Necmettin öğretmenlere yer verdi.

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Klibin şehitlerimizi anması sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplarken Batur'a yorum yağdı.

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Kullanıcılar, "Gerçekten izlerken gözlerim doldu", "Öyle bir klip ki tüm önyargılarım bitti", "Çıtayı arşa çıkarmışsın" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Enes Batur yorumların ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve şunları yazdı: "Beni bu günlere getiren, benim ben olmamı sağlayan, vatan uğrunda her türlü fedakârlığı göstermiş babam için hazırladığım Ayaz klibini umarım beğenirsiniz. Sizin desteğiniz oldukça her zaman en iyi işleri yapmaya ve en iyi olmaya devam edeceğiz iyi ki varsınız canım ailem!"

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