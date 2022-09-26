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Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan göğüs dekolteli poz verdi! Görenler 'Yok artık' dedi

26.09.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başak Karahan bir zamanlar, ünlü YouTuber Enes Batur ile sevgiliydi. Şimdilerde yeni aşka yelken açan Karahan, son zamanlarda iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan göğüs dekolteli poz verdi! Görenler 'Yok artık' dedi

Sosyal medya içerik üreticisi olan Başak Karahan pozlarıyla adından söz ettiriyor. Uzun bir süre sonra YouTube'a geri dönen ve takipçileri için video çekmeye devam eden Karahan, son olarak dekolteli pozuyla ilgi çekti.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Başak Karahan göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan göğüs dekolteli poz verdi! Görenler 'Yok artık' dedi

O poza takipçileri, "Yok artık", "Bu kadın halis mi yaa çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan göğüs dekolteli poz verdi! Görenler 'Yok artık' dedi

3 Ağustos 1998 doğumlu Başak Karahan 24 yaşındadır.

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan göğüs dekolteli poz verdi! Görenler 'Yok artık' dedi

Eğitimini Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde tamamladı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan göğüs dekolteli poz verdi! Görenler 'Yok artık' dedi

Sosyal medya çalışmalarının yanında ekran önü oyunculuk tecrübesi de bulunuyor.

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan göğüs dekolteli poz verdi! Görenler 'Yok artık' dedi

“Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?”, "Kafalar Karışık" gibi YouTuber'ların ürettiği çalışmalarda oyuncu olarak yer aldı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan göğüs dekolteli poz verdi! Görenler 'Yok artık' dedi

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan göğüs dekolteli poz verdi! Görenler 'Yok artık' dedi

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan göğüs dekolteli poz verdi! Görenler 'Yok artık' dedi

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan göğüs dekolteli poz verdi! Görenler 'Yok artık' dedi

Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan göğüs dekolteli poz verdi! Görenler 'Yok artık' dedi


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