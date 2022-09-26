Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan göğüs dekolteli poz verdi! Görenler 'Yok artık' dedi

Sosyal medya içerik üreticisi olan Başak Karahan pozlarıyla adından söz ettiriyor. Uzun bir süre sonra YouTube'a geri dönen ve takipçileri için video çekmeye devam eden Karahan, son olarak dekolteli pozuyla ilgi çekti.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Başak Karahan göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

O poza takipçileri, "Yok artık", "Bu kadın halis mi yaa çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

3 Ağustos 1998 doğumlu Başak Karahan 24 yaşındadır.

Eğitimini Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde tamamladı.

Sosyal medya çalışmalarının yanında ekran önü oyunculuk tecrübesi de bulunuyor.

“Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?”, "Kafalar Karışık" gibi YouTuber'ların ürettiği çalışmalarda oyuncu olarak yer aldı.



