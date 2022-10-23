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Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'de bikinili poz verdi! Göğüs silikonu taktığı anları paylaşmıştı

23.10.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenlerinden Enes Batur ile aşk yaşayan Ecenaz Üçer, Enes Batur ve birkaç arkadaşıyla birlikte Dubai tatiline çıktı. Sosyal medyada paylaşım yapmaktan geri durmayan Ecenaz Üçer, siyah bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'de bikinili poz verdi! Göğüs silikonu taktığı anları paylaşmıştı

Bir süredir Enes Batur ile birlikte anılan Ecenaz Üçer, Dubai tatilinden bikinili pozlarını, takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya fenomeni Mert Eren Bülbül, Ecenaz Üçer'in tekne pozunu paylaşarak ''Bir Ecenaz Üçer kolay yetişmiyor'' notunu düştü.

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'den bikinili pozlarını paylaştı! 'Bir Ecenaz kolay yetişmiyor'

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Ecenaz Üçer, iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminin ilgi odağı oluyor.

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'den bikinili pozlarını paylaştı! 'Bir Ecenaz kolay yetişmiyor'

Göğüslerine silikon taktıran Ecenaz Üçer, operasyon sürecini YouTube'da aboneleriyle paylaşmıştı.

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'den bikinili pozlarını paylaştı! 'Bir Ecenaz kolay yetişmiyor'

Ecenaz Üçer'in göğüs ameliyatı olduğu YouTube videosu,7 milyona yakın izlenme almıştı.

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'de bikinili poz verdi! Göğüs silikonu taktığı anları paylaşmıştı


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