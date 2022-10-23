Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'de bikinili poz verdi! Göğüs silikonu taktığı anları paylaşmıştı

Bir süredir Enes Batur ile birlikte anılan Ecenaz Üçer, Dubai tatilinden bikinili pozlarını, takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya fenomeni Mert Eren Bülbül, Ecenaz Üçer'in tekne pozunu paylaşarak ''Bir Ecenaz Üçer kolay yetişmiyor'' notunu düştü.
Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Ecenaz Üçer, iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminin ilgi odağı oluyor.
Göğüslerine silikon taktıran Ecenaz Üçer, operasyon sürecini YouTube'da aboneleriyle paylaşmıştı.
Ecenaz Üçer'in göğüs ameliyatı olduğu YouTube videosu,7 milyona yakın izlenme almıştı.