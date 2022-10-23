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Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'den bikinili pozlarını paylaştı! Göğüs silikonu taktırmıştı

23.10.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenlerinden Enes Batur ile aşk yaşayan Ecenaz Üçer, Enes Batur ve birkaç arkadaşıyla birlikte Dubai tatiline çıktı. Sosyal medyada paylaşım yapmaktan geri durmayan Ecenaz Üçer, siyah bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'den bikinili pozlarını paylaştı! Göğüs silikonu taktırmıştı

Bir süredir Enes Batur ile birlikte anılan Ecenaz Üçer, Dubai tatilinden bikinili pozlarını, takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya fenomeni Mert Eren Bülbül, Ecenaz Üçer'in tekne pozunu paylaşarak ''Bir Ecenaz Üçer kolay yetişmiyor'' notunu düştü.

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'den bikinili pozlarını paylaştı! 'Bir Ecenaz kolay yetişmiyor'

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Ecenaz Üçer, iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminin ilgi odağı oluyor.

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'den bikinili pozlarını paylaştı! 'Bir Ecenaz kolay yetişmiyor'

Göğüslerine silikon taktıran Ecenaz Üçer, operasyon sürecini YouTube'da aboneleriyle paylaşmıştı.

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'den bikinili pozlarını paylaştı! 'Bir Ecenaz kolay yetişmiyor'

Ecenaz Üçer'in göğüs ameliyatı olduğu YouTube videosu,7 milyona yakın izlenme almıştı.

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'de bikinili poz verdi! Göğüs silikonu taktığı anları paylaşmıştı

Enes Batur, bir dönem ''Sarışınlar varken esmerlere bakanlar... Evinde Ferrari varken dışarıdaki Tofaş'a bakmak gibi'' çıkışıyla büyük tepki çekmişti.

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'den bikinili pozlarını paylaştı! Göğüs silikonu videosu...

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Enes Batur ve Ecenaz Üçer çiftinin birlikte Dubai'ye gitmesi, dikkatlerden kaçmadı. Enes Batur, geçtiğimiz yıl takipçilerine yaptığı bir açıklamada ''Ecenaz Üçer, benim güvenimi kırdı ve küstük'' demişti.

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'den bikinili pozlarını paylaştı! Göğüs silikonu videosu...

Eskişehir'de doğan Ecenaz Üçer, Bilgi Üniversitesi'nde televizyon haberciliği bölümünü okudu.

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'den bikinili pozlarını paylaştı! Göğüs silikonu taktırmıştı

Kafalar Karışık ve Aşkımızın Son Tekmesi gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Ecenaz Üçer, şimdilerde YouTube'da içerik üretiyor.

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'den bikinili pozlarını paylaştı! Göğüs silikonu taktırmıştı

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Ecenaz Üçer'in YouTube'da 1 milyondan fazla abonesi mevcut.

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'den bikinili pozlarını paylaştı! Göğüs silikonu taktırmıştı

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer Dubai'den bikinili pozlarını paylaştı! Göğüs silikonu taktırmıştı


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