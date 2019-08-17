Enes Batur’un video içeriklerini yabancı kanallardan aldığı ortaya çıktı

Yayıncı sayısı hayli fazla olsa da Türkiye’de YouTuber denildiğinde akla birkaç isim geliyor. Nitekim Enes Batur da bu isimler arasında bulunuyor.

Ülkemizde, YouTube üzerinde en çok aboneye sahip olan Enes Batur hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Enes Batur videoları çalıntı çıktı! Peki ama nasıl?

Yabancı bir YouTuber, Enes Batur videolarının hangi videolardan alıntı olduğuna dair bir içerik yayınladı. Dilerseniz bu içeriğe aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yine iddialara göre Enes Batur bu videoları şikayet ederek kaldırtmaya çalışmış. Fakat videolar YouTube tarafından kaldırılmamış. Öte yandın Enes Batur suçlamaları kabul etmeyerek, YouTube’ta herkesin birbirinden etkilendiğini ve kendisinin de içerik üretirken bazı kanalların ve videoların etkisinde kaldığını itiraf etmiş.

Açık konuşmak gerekirse, bazı videolar esinlenmenin ötesine geçmiş durumda. Söz konusu videonun konusu, içeriği olsa esinlenme denilebilirdi. Fakat bazı videoların tamamı Enes Batur videoları ile bire bir aynı diyebiliriz. Bakalım bu işin ucu nereye varacak.

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