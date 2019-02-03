Enes Batur ve oyuncak hayali gerçekleşen lösemili Adnan, yaşama tutunamadı (2)

SON YOLCULUĞUNA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI
Bursa'nın Gemlik ilçesinde lösemi hastalığına yenik düşen Adnan Taşkıran'ın cenazesi, öğle vakti Küçükkumla Mahallesi Camii'ne getirildi. Cenazede Taşkıran'ın tabutunun üzerine Beşiktaş forması örtüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze sonrası Taşkıran'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi. Yüzlerce kişi, cenazede Taşkıran ailesini yalnız bırakmadı.
Anne İpek Taşkıran, "Adnanımı kurtaramadık. Minik bedeni fazla dayanamadı. Ne olur herkesi kök hücre bağışına ikna edin. Adnanımın en büyük isteği buydu” dedi.
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