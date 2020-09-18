Enes Batur’un KYK’daki karantina süreci devam ediyor

Koranavirus tedbirleri kapsamında KYK yurduna yerleştirilen Youtuber Enes Batur Sancaktepe’de karantinaya alındığı yurtta süreci tamamlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün karantina da olmasına rağmen kurallarını hiçe sayarak Beykoz’daki evinden dışarıya çıkan Youtuber Enes Batur polis ekiplerince yakalanarak Sancaktepe’deki öğrenci Yurduna yerleştirilmişti.

Günün erken saatleriyle beraber KYK yurdunun önüne güvenlik amacıyla çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Öte yandan Youtuber Enes Batur’un KYK yurdundaki karantina süreci devam ediyor.

