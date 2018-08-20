Enes, denizde boğuldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denize giren Enes Duran (15) boğuldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinden dün kuzeniyle Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezine gelen Enes Duran, halka açık plajda denizde bir süre yüzdü. Saat 17.00 sıralarında denizde çırpınmaya başlayan Enes Duran gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Saat 19.30 sıralarında Enes Duran'ın cansız bedeni Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından bulunarak denizden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Enes Duran'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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