HABER

Enes, denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denize giren Enes Duran (15) boğuldu.

Enes, denizde boğuldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denize giren Enes Duran (15) boğuldu.
Konya'nın Beyşehir ilçesinden dün kuzeniyle Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezine gelen Enes Duran, halka açık plajda denizde bir süre yüzdü. Saat 17.00 sıralarında denizde çırpınmaya başlayan Enes Duran gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Saat 19.30 sıralarında Enes Duran'ın cansız bedeni Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından bulunarak denizden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Enes Duran'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Enes, denizde boğulduEnes, denizde boğuldu

PARTNER392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor
Dövüşte yaralı kurtardığı köpeği çalındı; İçinde hayvan sevgisi varsa getirsinDövüşte yaralı kurtardığı köpeği çalındı; İçinde hayvan sevgisi varsa getirsin
Çekyatın içinde cesedi bulunan kadının kızı tutuklandıÇekyatın içinde cesedi bulunan kadının kızı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı

Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı

Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme

Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme

Yer: Kağıthane! Kaza sonrası ortalık karıştı

Yer: Kağıthane! Kaza sonrası ortalık karıştı

Ankara'da park halindeki araçtaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 kişi ağır yaralandı

Ankara'da park halindeki araçtaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 kişi ağır yaralandı

Konya'da kontrolden çıkan araç çiçek satan anne ve oğlunun üzerine düştü!

Konya'da kontrolden çıkan araç çiçek satan anne ve oğlunun üzerine düştü!

Yalova'dan kahreden haber: Baba ve iki oğlu öldü

Yalova'dan kahreden haber: Baba ve iki oğlu öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.