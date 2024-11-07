Enes Güran'a kritik soru soruldu! Kolunu nasıl ısırdın? Çapraz sorguda bunu ilk kez söyledi: Amcam Salim Güran'dan şüphelendim... İfadesi 6'ncı kez değişti

Bugün tüm Türkiye'nin gözü kulağı Diyarbakır'da. Kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı.

NEVZAT BAHTİYAR'DAN CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI: ANNE İLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRERKEN NARİN BİZİ GÖRDÜ

İlk olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı ve soruları yanıtladı. İlk olarak susma hakkını kullanmak istediğini belirten Bahtiyar daha sonra cinsel ilişki itirafında bulundu ve "Salim Güran bana dedi ki, 'Anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin bizi gördü ve ben de öldürdüm' dedi" ifadelerini kullandı.

AVUKAT HERKESİN MERAK ETTİĞİ SORUYU SORDU: KOLUNU NASIL ISIRDIN?

Bahtiyar'ın yaklaşık olarak 3 saat süren ifadesinin ardından sıra Narin'in ağabeyi Enes Güran'a geldi. Ağabey Enes mahkemede çapraz sorguya tutuldu. Herkes Enes'in kendisini nasıl ısırdığını merak ediyordu. Diyarbakır barosundan bir avukat da konuyla ilgili "Kolunu nasıl ısırdın, gösterir misin?" diye sordu.

MAHKEME SALONUNDA KENDİSİNİ ISIRDI

Avukatın bu sorusundan sonra Enes Güran ise kolunu açtı ve kendisini mahkeme salonundan tekrar ısırdı ve "Sert bir şekilde ısırdım kolumu, buradan sıkıp koltuğa bastırdım." dedi.

"AMCAM SALİM GÜRAN'DAN ŞÜPHELENDİM"

Neden burada olduğu sorusuna Enes Güran, “ Bilmiyorum” yanıtını verdi. Hakimin, “Kardeşin Narin öldükten sonra kimden şüphelendin” sorusuna ise Enes Güran, “Kan izi bulununca ilk başta amcam Salim’den şüphelendim” dedi. İddialar çıktığında annesiyle gözaltına alındığında hiç bu ilişki meselesini annesine sorup sormadığı sorusuna ise “Bir şey sormadım” dedi.

AĞABEY GÜRAN'DAN "SALİM GÜRAN'IN ÖLDÜRME İHTİMALİ VAR MI?" SORUSUNA YANIT: ONU BİLMİYORUM

Hakim sonrasında Enes Güran'a "Salim Güran’ın öldürme ihtimali var mı?" sorusunu yöneltti. Daha önce mahkemede kardeşini kendisinin öldürmediğini söyleyen Enes Güran, "Onu bilmiyorum" dedi. Aynı soru Nevzat Bahtiyar özelinde de soruldu. Enes Güran bu soruya ise "Araba satışından olabilir. Büyüklerin olduğu cemaatte, babam kendisine 'o parayı nereye getireceksen getir' dedi" ifadelerini kullandı.

"6 İFADENİN DE TAMAMI ÇELİŞİYOR"

Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren, Enes'in 6 kez ifade verdiğini belirtti ve "6 ifadenin de tamamı çelişiyor. Kolluk ilk seninle ne zaman temas kurdu? " sorusunu yöneltti. Enes Güran ise "3. gün müydü, 4. müydü, o zaman bana nereye gidip geldiğimi sordular" dedi.

"ŞİMDİ KONUŞACAĞIM OLMUYOR"

Avukat sonrasında ise "Sana ne zaman 'Narin kayboldu' diye sordular?" sorusunu yöneltti ve Enes Güran " En son 16.30’da" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine avukat "İnsan harekete geçmez mi?" derken Enes Güran da "Onlara başladım demiştim. Şimdi konuşacağım olmuyor" şeklinde konuştu.

"KOLLUK TARAFINDAN İŞKENCE GÖRDÜYSEN ANLATABİLİRSİN"

Avukat sonrasında "Konuş, konuş, konuş diye buradayız" dedi.Enes Güran da, avukatına işkenceden bahsetmesinde sakınca olup olmadığını sordu.

Mahkeme Başkanı bunun üzerine "kolluk tarafından işkence gördüysen anlatabilirsin" dedi.