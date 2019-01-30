Enes Kanter hakkında kırmızı bülten talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan iade talepnamesi düzenleyerek kırmızı bülten başvurusunda bulundu.

Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD’de yaşayan şüpheli Enes Kanter hakkında ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan iade talepnamesi hazırlandı.

FETÖ’nün yapısı ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ayrıntılı olarak anlatıldığı talepname yazısında, şüpheli Kanter’in örgüte yönelik bağlantıları ve FETÖ elebaşısı Gülen hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verildi. Şüpheli Kanter’in, örgüte elebaşısı Fethullah Gülen’e ’hocaefendi’ dediği, örgüte mali destek sağladığı vurgulanan talepnamede, uluslararası sözleşmeler gereği şüphelinin iadesi de istendi. Savcılık, talepnamenin yanı sıra şüpheli Kanter hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik evrak düzenledi.

