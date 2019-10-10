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Enes Kanter'in babasının FETÖ dosyası yeniden incelenecek

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 17:53 | Son Güncelleme

NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, mahkeme, dosyanın Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilip, tekrar incelenerek görüş alınmasına karar verdi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir dönem Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görev yapan, daha sonra görev yaptığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Mehmet Kanter, geçen yıl Haziran ayında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kanter, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kanter hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 127 FETÖ/PDY şüphelisi ile irtibat kurduğu, bunlardan 57'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 2'nci duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Kanter ve avukatı Fazıl Erat katıldı. Mahkeme başkanı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yazıda, sanığa ait cep telefonunda örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e ait bir fotoğraf bulunduğunu bildirdi. Kanter'den bu fotoğrafa ait savunmasını istedi.
'ÇOCUKLAR İNTERNETTE DOLAŞIRKEN YANLIŞLIKLA İNDİRMİŞ OLABİLİR'
Kanter de "Telefonuma Fetullah Gülen'in fotoğrafını yüklemedim. Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir" dedi. Avukatı Fazıl Erat da Mehmet Kanter’in suçsuz olduğunu savunarak, beraat kararı verilmesini istedi.
DOSYA YENİDEN İNCELENECEK
Cumhuriyet savcısı ise Mehmet Kanter hakkında hazırlanan dosyanın Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilip, yeniden incelenmesini talep etti. Mahkeme, savcının talebi doğrultusunda dosyanın Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilerek, yeniden incelenmesine karar verdi. Duruşma 21 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

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