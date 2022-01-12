Enes Kara: Kılıçdaroğlu, 'Etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım' diyerek kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, intihar eden Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara ile ilgili açıklama yapmadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Salı akşamı Twitter hesabından isim vermeden bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım" dedi.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1480976269953146882

Kılıçdaroğlu paylaşımında ayrıca, "Oluşan öfkeyi politik puana döndürme adına, bilimin uyarılarına kulak asmamayı doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Enes Kara ne demişti?

Enes Kara, gelecek kaygılarını ve ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda yaşadıklarını anlattığı bir video çektikten sonra yazılı bir mesaj da bırakarak yaşamına son vermişti.

Kara, yaklaşık bir ay önce kaydettiği açıklanan video mesajında bir cemaat yurdunda kaldığını belirtmiş, kendisini "ateist" olarak tanımlamış ve ibadetlere zorlandığı için ders çalışmaya vaktinin kalmadığını söylemişti.

Pazartesi günü yaşamına son veren Enes Kara'in cenazesi, Salı günü ailesi tarafından alındı ve Hatay'ın Belen ilçesinde dedesinin mezarı yanında toprağa verildi.

Enes Kara'nın intiharı Türkiye'de büyük üzüntü yarattı, sosyal medyada #EnesKara etiketiyle on binlerce paylaşım yapıldı.

Enes Kara için Salı günü Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde, tıp öğrencileri tarafından basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, ''Bir şeyler yapmak için daha kaç canımızı kaybetmemiz gerekiyor, daha kaç gencin dünyayı kucaklayacak gülüşünün solması gerekiyor? Artık ailelerin, öğretmenlerin, yönetimin bu durumu ele alması ve bir şeyler yapmasını talep ediyoruz. Enes videosunda 19 yaşımı böyle hayal etmedim diyor, hangimiz hayal ettik ki…'' denildi.

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan (TTB) açıklamada ise "Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi bir arkadaşımızı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve tıp camiasına baş sağlığı diliyoruz. Acısını yaşayanlarımızı düşünerek, yapılan sosyal medya paylaşımlarında hassas davranılması gereğini hatırlatıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Baba Mehmet Kara: Çocuğumuzun manevi olarak da gelişmesini istediğimiz için orda kalsın istedik

BBC Türkçe'ye konuşan Enes Kara'nın babası Mehmet Kara ise yaklaşık 30 yıldır Risale-i Nur okuduğunu, Batman ve Payas'ta görev yaptığı sırada, oğluyla beraber cemaat evlerine giderek sohbetlere katıldıklarını söylemişti.

Çocuğunun manevi yönden gelişmesini istedikleri için dindar arkadaşların çocuklarıyla birlikte bir dairede kaldığını belirten Mehmet Kara, ''Kaldığı yer yurt değil, dört arkadaş aynı evde kalıyorlar, doğrudur orda da Risale-i Nur okuyorlar. Çocuğumuzun manevi olarak da gelişmesini istediğimiz için orda kalsın istedik, 'Sonra olmazsa başka arkadaşlarınla kalırsın' dedik. Şikayeti de yoktu, her görüştüğümüzde de iyi olduğunu söylüyordu'' demişti.

Mehmet Kara ayrıca oğlunun intihar nedeninin yanlış aktarıldığını savunmuştu:

"Sanki kaldığı yerden dolayı intihar etmiş gibi... Bölümünü sevmediğini biraz söylüyordu fakat ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Anlattıklarına göre bölümünden şikayetçiymiş. Eğer bize açılmış olsaydı, 'Bölümü bırak, tekrar çalış' derdik'.

