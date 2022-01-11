Enes Kara kimdir? Kaç yaşındaydı? Enes Kara neden ve nasıl intihar etti?

Tıp fakültesi öğrencisinin intiharından önce çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Videoda hayatının çok yoğun olduğunu, kendisine sadece 3 saat ayırabildiğini söyleyen Enes Kara psikolojik olarak yorulduğunu söyledi. Üniversite yetkilileri Kara'nın 1 aydan beri derslere girmediğini ve içine kapanık biri olduğunu belirtti.

ENES KARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA İNTİHAR ETTİ?

Henüz 20 yaşındayken yaşamına son veren Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, çektiği videoda özgürlüğünün kısıtlandığını söyledi. Ayrıca arkadaşlarına, tıp okumayı istemediğini söylediği öğrenildi.

ENES KARA NASIL İNTİHAR ETTİ?

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre Enes Kara yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 7. katından atladı. Enes Kara'ya ilk müdahale, o sırada olay yerinden geçmekte olan 112 Acil Servis çalışanları yaptı. Kara'nın cenazesi bu sabah ailesi tarafından Hatay'a götürüldü. Ölüm nedenine ilişkin adli tıp ön raporunda, ölümün yüksekten düşmeye bağlı meydana geldiği kaydedildi.

"BENİ BURADA KALMAYA ZORLADILAR"

Çektiği videoda cemaat yurdunda kalmak istemediğini ifade eden Enes Kara, "Şu an cemaat yurdunda kalıyorum. Hiç kalmak istemememe ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen. Defalarca söyledim ama beni burada kalmaya zorladılar" dedi. Kendisine sadece 3 saat ayırabildiğini söyleyen Kara,"3 saat gibi bir şey kalıyor ve kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum. Çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum. Özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan." ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ AY KALIR SONRA ALIŞIR DEDİM"

Oğlunun ölümüyle ilgili konuşan baba Kaya, Enes'in içine kapanık olduğunu ve kaldığı yerde güzel insanların olduğunu söyledi. 25 yıldır Nur Cemaati içerisinde olduğunu ve Risale-i Nur okuduğunu söyleyen baba Kara, "Birkaç ay kalır sonra alışır dedim. Cenazeyi aldık şu an dönüyoruz Hatay’a. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık." ifadelerini kullandı.



