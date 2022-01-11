Enes Kara: Üniversite öğrencisinin intiharının yankıları ve bilinenler

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, bıraktığı yazılı ve video mesajından sonra intihar etti.

Yaklaşık bir ay önce kaydettiği açıklanan video mesajında bir cemaat yurdunda kaldığını belirten Kara, kendisini ateist olarak tanımlıyor ve dini ibadetleri yerine getirmek zorunda kaldığı için çelişki yaşadığını ifade ediyor.

İbadetlere zorlandığını ve ders çalışmaya vaktinin kalmadığını söyleyen Enes bu konuyla ilgili şöyle yazmıştı:

''Özgür hissetmiyorum, 24 saatte kendime ayırabildiğim 3 saat falan. Buna ek olarak dönem sonlarında okuma programları oluyor ve bir hafta boyunca sabahtan akşama kadar buradaki kitaplardan okuyorsun, telefonuna falan da el koyuyorlar.''

Doktorluk mesleğinin itibarının kalmadığını, tıp bölümünü sevmediğini, yurtdışına gitmek istediğini ve geleceğine dair kurgularında bir çıkmazda olduğunu ifade eden Enes Kara, ailesinin baskıcı bir yapısı olduğunu ve dayatmaları ile bu evde kaldığını anlatıyor.

İbadet ve sohbetlerin çok zaman aldığını, ders çalışmaya zaman ayıramadığını, bölüm sınavlarından kaldığını söyleyen Kara, bıraktığı mesajların ardından Pazartesi günü yaşamına son verdi. Gencin cansız bedeni, sabah saatlerinde yaşadığı binanın önünde, yerde bulundu.

Salı günü ailesi tarafından alınan Enes'in cenazesi, Hatay'ın Belen ilçesinde dedesinin mezarı yanında toprağa verildi.

BBC Türkçe'ye konuşan baba Mehmet Kara, yaklaşık 30 yıldır Risale-i Nur okuduğunu, Batman ve Payas'ta görev yaptığı sırada, oğluyla beraber cemaat evlerine giderek sohbetlere katıldıklarını söyledi.

Çocuğunun manevi yönden gelişmesini istedikleri için dindar arkadaşların çocuklarıyla birlikte bir dairede kaldığını belirten Mehmet Kara şunları söyledi:

''Kaldığı yer yurt değil, dört arkadaş aynı evde kalıyorlar, doğrudur orda da Risale-i Nur okuyorlar. Çocuğumuzun manevi olarak da gelişmesini istediğimiz için orda kalsın istedik, sonra olmazsa başka arkadaşlarınla kalırsın dedik. Şikayeti de yoktu, her görüştüğümüzde de iyi olduğunu söylüyordu.''

'İntihar nedeni cemaat evi değil, bölümü'

Enes Kara, bıraktığı notta kaldığı cemaat evinin baskıcı ortamına geniş yer veriyor. Buna karşılık Mehmet Kara oğlunun intiharının nedeninin cemaat evi olmadığını, bölümü sevmediğinden kaynaklandığını savundu:

''İntihar nedeni yanlış gösteriliyor, sanki kaldığı yerden dolayı intihar etmiş gibi. Bölümünü sevmediğini biraz söylüyordu fakat ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Anlattıklarına göre bölümünden şikayetçiymiş. Eğer bize açılmış olsaydı, bölümü bırak tekrar çalış derdik.

"ilk üç bine girseydi ODTÜ bilgisayar mühendisliği istiyordu ama giremeyince, garanti meslek diye tıp bölümünü yazdık. Durumun bu kadar ağır olduğunu bilseydik bölümü bırak yeniden hazırlan derdik ama bize bir şey yansıtmadı."

Enes'in dışında iki kızı da olduğunu belirten Mehmet Kara, oğlunun içe kapanık bir karakteri olduğunu aktardı ve çok baskı yaptıkları eleştirilerini kabul etmedi.

''Baskıcı bir aile değiliz, biz dindar biri olsun istedik, doktor da olacaksa dindar bir doktor olsun istedik. Ama atesit olduğunu söylemiş, onu olumsuz etkilemiş, çok üzüldük.''

Fakültesi önünde anma

Enes için bugün Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde, tıp öğrencileri tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bir şeyler yapmak için daha kaç canımızı kaybetmemiz gerekiyor, daha kaç gencin dünyayı kucaklayacak gülüşünün solması gerekiyor? Artık ailelerin, öğretmenlerin, yönetimin bu durumun ele alması ve bir şeyler yapmasını talep ediyoruz. Enes videosunda 19 yaşımı böyle hayal etmedim diyor, hangimiz hayal ettik ki…''

Anmaya katılan ve adının haberde kullanılmasını istemeyen bölüm öğrencilerinden biri, Enes'i bölümden pek kimsenin tanımadığını söyledi:

''Bölümden kimseyle iletişim kurmamış. Geçen sene uzaktan eğitim gördük, bu sene de sadece sınavlara giriyoruz ve öğrenciler de birbirinden çok kopuk. Kütüphaneye gelen öğrencilerle tanışıyoruz ama Enes gelmiyordu. Bu yüzden pek kimse onu tanımıyor, sınıftan çok az kişi onu tanıyor. Tanıyanlar da sadece onu bir iki defa görmüş. Ben de onu bir kere gördüm ama çok üzücü bir olay.''

Enes Kara için Türk Tabipler Birliği Tıp Öğrencileri Birliği de yazılı bir açıklama yaptı.

Enes Kara'nın yaşadığı gelecek kaygısı ve cemaatin kurduğu baskıya dayanamadığını, bu nedenle yaşamına son verdiğini belirten açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

''Arkadaşımızın intihar sebebi, bizlere baskıdan, mobbingden, gelecek kaygısından, yoksulluktan, güvencesiz ve kölece çalışma koşullarından başka şeyi kalmayan bu düzendir. Artık bizler geleceksizleştirilmek istemiyoruz, ölmek istemiyoruz, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz.''

'Cemaat yurtlarına mecbur bırakıldık'

TTB Öğrenci Birliği'nden Helin Çakır ise pandemiden sonra kiraların fahiş oranda arttığını, devlet yurtlarında yer bulamayan dar gelirli birçok öğrencinin cemaat ve tarikat yurtlarına mecbur bırakıldığını savundu.

https://twitter.com/tarkan/status/1480908881073160200?s=20

Sosyal Medya #EnesKara etiketiyle 135 bini aşkın paylaşım yapıldı. Bunlardan biri de Sanatçı Tarkan'ındı.

Çok üzüldüğünü belirten Tarkan ''Unutmayın ki asli görevimiz çocuklarımızı korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir'' dedi.

Türkiye'de Enes Kara'nın durumunda olup korku içinde, baskı altında yaşayan, yaşam sevincini ve umudunu kaybetmiş, çaresiz binlerce genç olduğunu belirten Tarkan'ın mesajı şöyle devam ediyor:

''Ey analar ve babalar! İş işten geçmeden çocuklarımızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle, sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun, özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun, yaşadıkları hayat onların hayatıdır. Çocuklarınız ne sizin malınızdır ne de size aittir. Onlar, biz anne babalar vesilesiyle dünyaya gelmiş özgür ruhlardır. Çocukların ışığını söndürmek yerine bırakın o ışıkla aydınlatsınlar yüreklerimizi.''

https://twitter.com/omerrcelik/status/1480889413697736711?s=20

Enes'in intiharı meclisin de gündemin**d**e

CHP milletvekili Ali Şeker, Enes'in intiharını Meclis gündemine getirdi ve ''O barınma koşullarını sağlamayanlar bu suça ortaktır. Çocukları, evlatlarının katillerinin bıçağını yalayan babaların elinden de kurtarmak gerekiyor'' dedi.

Siyasi parti temsilcileri de Enes'in ölümünün ardından başsağlığı mesajları yayınladılar.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz, yüreğimiz yandı' diyerek ailesine ve sevdiklerine başsağlığı mesajını paylaştı.

Muhalafet partilerinden yapılan paylaşımlarda ise cemaat yurtlarının kapatılması vurgusu öne çıktı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de "Devletin görevini cemaatlere terk eden, evlatlarımızın yaşama sevincini çalan bu düzeni değiştireceğiz" derken, Türkiye İşçi Partisi ''Enes'in katili saray düzenidir, servetine servet katan saray, öğrencilere bir yurdu çok görüyor" dedi.

https://twitter.com/alibabacan/status/1480864360415248390?s=20

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da şu paylaşımı yaptı:

''Bu ülkenin gençleri kendi akılları ve inançları doğrultusunda hareket edebilene dek, onların fikri ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlayana dek hiçbirimiz özgür olmayacağız, çok üzgünüm, başımız sağolsun.''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ''Çocuklarımızı yıllarca bazı vakıf, dernek, cemaat yurtlarına teslim ettiler. İBB tarihinde ilk kez üniversite yurtlarını bu yüzden hizmete açtık. #EnesKara'nın acı kaybına çok üzüldüm. Gençlerimize daha çok destek olacağız, hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek'' dedi.

