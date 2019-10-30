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Enez açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 10:39 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 40 kaçak göçmen yakalandı.

Enez açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 40 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Sultaniçe köyü sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu, 7'si çocuk, 10'u kadın toplam 40 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Enez açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

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