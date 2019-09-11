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Enez açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 10:51 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen yakalandı.

Enez açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe Burnu mevkiinde 2 lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, lastik botları durdurup üzerindeki Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu, 8'i çocuk, 14'ü kadın, toplam 50 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Enez açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

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