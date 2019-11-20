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Enez açıklarında 65 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:14 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 65 kaçak göçmen yakalandı.

Enez açıklarında 65 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 65 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarında 2 lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, lastik botları durdurup üzerindeki Afganistan uyruklu, 21'i çocuk, 11'i kadın, toplam 65 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Enez açıklarında 65 kaçak göçmen yakalandı

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