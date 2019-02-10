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"Enez Ayasofyası" bu yıl ibadete açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:25 | Son Güncelleme

Edirne'de "Enez Ayasofyası" olarak da bilinen tarihi Enez Fatih Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi - Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren: - "Şu anda kubbeyi taşıyacak kemerler ve tonozlar yapılıyor. Bu işler yapıldıktan sonra dışarıdaki işlemler tamamlanmış olacak ve iç kısma geçeceğiz. İçeride daha ince işçiliklere başlayacağız" - "Mevcut programımızda bu yıl bu tarihi camiyi hem ibadete hem ziyarete açacağız"

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Edirne'nin Enez ilçesinde, "Enez Ayasofyası" olarak da bilinen tarihi Fatih Camisi, restorasyonu bu yıl tamamlanarak ibadete açılacak.

Bölgede yaşanan 1965 depremi sonrası yıkılan caminin Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu, 2016 yılından bu yana sürdürülüyor.

Deniz kenarındaki Enez Kalesi yanında bulunan ve sadece 1,5 cephesi ayakta kalan tarihi yapının, vakfiyesine uygun olarak çatı örtüsü ve etrafı temizlendi, daha sonra temeli enjeksiyon sistemiyle güçlendirildi.

Yıkık minaresi yeniden yapılan caminin restorasyonunun büyük kısmı tamamlandı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Enez'deki Fatih Camisi'nde yaptıkları restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Projelendirmenin 2014 yılında yapıldığını, restorasyon işlemlerinin ise 2016 yılında başladığını ifade eden Güneren, "Restorasyon çalışmalarının yaklaşık yüzde 70'i tamamlandı." dedi.

Kemer ve tonozlarda süren çalışmaların tamamlanmasının ardından camiyi ibadet için hazırlamaya başlayacaklarını anlatan Güneren, şunları kaydetti:

"Ciddi kazı çalışmaları ve temel güçlendirme çalışmaları yapıldı. Duvarlarda yatayda ve dikeyde güçlendirmeler yapıldı. Yapının tamamen yıkık durumda olan güney cephesindeki duvar yapıldı. Ana mekanın kuzey duvarı yapıldı. Şu anda kubbeyi taşıyacak kemerler ve tonozlar yapılıyor. Bu işler yapıldıktan sonra dışarıdaki işlemler tamamlanmış olacak ve iç kısma geçeceğiz. İçeride daha ince işçiliklere başlayacağız. Mevcut programımızda bu yıl bu tarihi camiyi hem ibadete hem ziyarete açacağız."

- Enez Fatih Camisi

Doğu Roma İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen yapı, Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Taşoz, Limni, Semadirek adalarının yanı sıra Cenevizlilere ait Enez'i fethetmesi sonrası camiye çevrildi. Sonrasında yapının güneydoğusunda mihrap, batısında minber yapıldı, dış tarafına da kesme taştan minare inşa edildi.

Osmanlı döneminde 1700'lü yıllarda birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı, 1965'teki depremde yıkıldı. Enez Fatih Camisi, restorasyonun tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılacak.

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