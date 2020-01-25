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Enez'de 14 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.

Enez'de 14 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe burnu açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu, 4'ü çocuk ve 1'i kadın 14 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanma anları, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülenen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Enez'de 14 kaçak göçmen yakalandı

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