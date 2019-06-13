Enez'de, 2 lastik botta 80 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, 2 lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 80 kaçak, yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kovalık mevkii ile ilçe sahilinin güneybatısında 2 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan ve İran uyruklu 19'u çocuk, 10'u kadın, toplam 80 kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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