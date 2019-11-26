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Enez'de 36 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 11:38 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı.

Enez'de 36 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 14'ü çocuk, 6’sı kadın olmak üzere Afganistan ve İran uyruklu toplam 36 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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