HABER

Enez'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

Botun batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe beldesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, Sultaniçe beldesi açıklarında alabora oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 düzensiz göçmenin cesedini çıkardı.

Botta başka düzensiz göçmenlerin de olabileceği ihtimaline karşılık bölgede arama çalışması sürdürülüyor.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye!
Fırtına, şiddetiyle değil söylemiyle Çeşme'yi yıktıFırtına, şiddetiyle değil söylemiyle Çeşme'yi yıktı
Fırtına yok ama yağışa karşı önlemler sürüyorFırtına yok ama yağışa karşı önlemler sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bot batması düzensiz göçmen Enez

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya

MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya

Boğaz'ın rengi değişti

Boğaz'ın rengi değişti

Son dakika! Edirne'nin Enez ilçesinde göçmen teknesi battı: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Edirne'nin Enez ilçesinde göçmen teknesi battı: Çok sayıda ölü var

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.