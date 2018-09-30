Enez'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5 ölü (1)

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.
Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinin Sultanice beldesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Ekiplerce sağ kurtarılan olurken, kayıpların olduğu bildirildi.
Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, batan botta bulunan 5 kişinin cesedinin sahile çıkarıldığını belirterek, "Olaydan sağ kurtulan bir kişinin verdiği göre botta yaklaşık 10-12 kişi bulunuyormuş. Sahil güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
Olayın duyulması üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri de sevk edilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.
MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!
Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum