Enez'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5 ölü, 2 kayıp

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'Enez'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5 ölü' haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden veriyoruz..

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Engin ÖZMEN/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde Cuma gecesi kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. Olaydan sağ kurtulup, yetkililere bildirmeden insan taciri 2 Türk ile birlikte İstanbul'a kaçan Suriyeli 3 kişinin, geri dönüp haber vermesiyle yapılan aramalarda 5 Suriyelinin cesedi bulundu. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen Suriye uyruklu 10 kaçak, insan kaçakçısı 2 Türk ile anlaşıp, Edirne'nin Enez ilçesi Sultaniçe beldesine geldi. Cuma günü gece geç saatlerinde 10 Suriyeli ile insan kaçakçısı 2 Türk, lastik bota binip Ege Denizi'ne açıldı. Kıyıdan 50- 60 metre açılan bot, kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. 2 Türk ile 3 Suriyeli yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, 7 kişi kayboldu.

YETKİLİLERE HABER VERMEDEN KAÇTILAR