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Enez'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5 ölü, 2 kayıp (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 15:09 | Son Güncelleme

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine 'Enez'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5 ölü' haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden veriyoruz..

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine
'Enez'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5 ölü' haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden veriyoruz..

YENİDEN
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Engin ÖZMEN/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde Cuma gecesi kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. Olaydan sağ kurtulup, yetkililere bildirmeden insan taciri 2 Türk ile birlikte İstanbul'a kaçan Suriyeli 3 kişinin, geri dönüp haber vermesiyle yapılan aramalarda 5 Suriyelinin cesedi bulundu. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen Suriye uyruklu 10 kaçak, insan kaçakçısı 2 Türk ile anlaşıp, Edirne'nin Enez ilçesi Sultaniçe beldesine geldi. Cuma günü gece geç saatlerinde 10 Suriyeli ile insan kaçakçısı 2 Türk, lastik bota binip Ege Denizi'ne açıldı. Kıyıdan 50- 60 metre açılan bot, kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. 2 Türk ile 3 Suriyeli yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, 7 kişi kayboldu.
YETKİLİLERE HABER VERMEDEN KAÇTILAR
Kıyıya çıkan 5 kişi, olayı yetkilelere bildirmeden İstanbul'a kaçtı. Ancak İstanbul'a giden Suriyeliler, geri dönerek jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na durumu bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri deniz ve sahil şeridinde bugün arama çalışması yaptı.
Aramada, sahile vuran 5 Suriyelinin cansız bedeni bulundu. Denizde kaybolan 2 Suriyeliyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hava muhalefeti nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını zaman zaman ara vererek sürdürüyor.
İNSAN TACİRİ 2 TÜRK ARANIYOR
Jandarma ekipleri, insan taciri oldukları değerlendirilen, yüzerek kıyıya çıktıktan sonra kaçan 2 Türkü yakalamak için çalışma başlattı.

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