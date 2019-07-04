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Enez'de, lastik botlarda 66 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 66 kaçak göçmen yakalandı.

Enez'de, lastik botlarda 66 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),(DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 66 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karagöl ve Boztepe mevkiilerinde liman önlerindeki 2 lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Pakistan, Suriye ve İran uyruklu 14'ü çocuk, 12'si kadın, toplam 66 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Enez'de, lastik botlarda 66 kaçak yakalandı

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