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Enez'de, lastik botta 27 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 10:25 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 27 kaçak yakalandı.

Enez'de, lastik botta 27 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 27 kaçak yakalandı. Meriç Nehri'nde tekneleri arızalanan 2 kaçak ise kurtarıldı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boztepe Burnu'nun kuzeybatısındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 4'ü çocuk, 3'ü kadın, toplam 27 kaçağı yakaladı.
Enez'deki Meriç Nehri'nde ise tekneleri arızalanan 2 kaçak, yardım talebinde bulundu. Pakistan uyruklu 2 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak, karaya çıkartıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Enez'de, lastik botta 27 kaçak yakalandıEnez'de, lastik botta 27 kaçak yakalandıEnez'de, lastik botta 27 kaçak yakalandı

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