Enez'de, lastik botta 28 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi sahilinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karagöl mevkisi açıklarında lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu, 5'i çocuk, 6'sı da kadın 28 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

